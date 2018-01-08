Инспектор ДПС дрифтовавший на АЗС в Уфе наказан за нарушение ПДД

Вместе с инспектором наказание понесет и его непосредственный руководитель.

Инспектор ДПС дрифтовафший на АЗС в Уфе наказан за нарушение правил дорожного движения, об этом рассказал глава республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов в интервью каналу «Если Честно Уфа».

- Инспектор наказан за нарушение правил дорожного движения, потому что приехал на заправку включил проблесковый маячок, у него никакого задания на выполнение неотложных оперативных задач не было, - рассказал Гильмутдинов в интервью журналисту, - Ему дали строгий выговор.

Вместе с инспектором был наказан его непосредственный руководитель, добавил Динар Гильмутдинов. Так же его ждёт материальная ответственность за повреждённый автомобиль.