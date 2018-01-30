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В Башкирии суд вдвое сократил компенсацию пенсионеру за неверный диагноз

30 января 2018, 18:11
62-летнему Фанису Уразбахтину из Уфы вдвое сократили размер компенсации за неверно поставленный диагноз. Апелляционное определение вынес сегодня Верховный суд республики.

Как рассказал Медиакорсети сын пострадавшего Дамир Уразбахтин, в 2016 году его отец упал и получил перелом тазобедренного сустава. Его доставили в 21-ую больницу, где по словам Дамира, ему неверно поставили диагноз, из-за чего впоследствии у пенсионера пошли осложнения: через неделю у него случился инфаркт

- Травматолог даже ничего толком не выяснив, поставил диагноз "ушиб" и отправил отца домой, - рассказал Медиакорсети Дамир. - Врачи не учли, что у отца были проблемы со здоровьем, что у него в 2009 году был инфаркт, и не провели дополнительные обследования. В результате у отца случился инфаркт, а из-за этого необходимую ему операцию по другому заболеванию провели с задержкой на несколько месяцев. Именно поэтому мы обратились в суд с иском к 21-ой больнице о компенсации за неверно поставленный диагноз.

В суде первой инстанции пенсионеру удалось отсудить компенсацию в 120 тысяч рублей, но Верховный суд изменил это решение, сократив сумму до 60 тысяч.

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