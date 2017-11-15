В Башкирии больница заплатит 60 тысяч за неверный диагноз ребенка

Семье выплатят компенсацию за причиненный моральный вред.

Частично удовлетворены требования по гражданском иску семьи о компенсации морального вреда, которая пострадала в Ишимбайской центральной городской больнице, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

Несовершеннолетний ребенок упал на правую руку во время прогулки и обратился с родителями в больницу Ишимбая. После осмотра врачи поставили диагноз - ушиб правого предплечья, выдана справка с этим диагнозом. Никаких рекомендаций по лечению не предложили. Через некоторое время родители обратились к врачам повторно. Хирург поставил диагноз «закрытый перелом 5 пястной кости правой кисти с угловым смещением». Ребенка госпитализировали в травматологию, где под наркозом сделали две операции.

Истцы попросили взыскать компенсацию морального вреда на сумму 400 тысяч рублей. Представитель ответчика исковые требования не признала, пояснив, что эксперты в первом рентген-снимке перелом увидели, а несвоевременное оказание медицинской помощи на её качество не повлияло. По результатам проверки к больнице применили санкции за несвоевременную диагностику перелома.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу ребенка компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей, в пользу матери 10 тысяч рублей, отца – шесть тысяч рублей.