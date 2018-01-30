После указа Путина в Башкирии сократят 100 гаишников

Напомним, 31 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тысяч человек. Позднее в МВД России заявили, что сокращение коснётся только госавтоинспекции, при этом будут сокращены сотрудники нескольких служб ведомства, кроме тех, кто ведёт работу по приёму экзаменов и регистрации автомобилей.