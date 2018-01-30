Башкирия завершила 2017 год лидером в ПФО по смертности на дорогах

Сегодня главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов встретился с журналистами.

Динар Гильмутдинов озвучил печальную статистику за прошлый год. В прошлом году число ДТП снизилось на 3,9% (4 371), число погибших на дорогах – на 0,8% (512), раненых – на 5% (5 565).

По количеству погибших в результате дорожных аварий Башкирия в прошлом году заняла первое место в Приволжском федеральном округе. При этом регион выполнил показатели Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения, в республике с 2012 года число погибших в ДТП сократилось на 27%, то есть на 195 человек.

В этом году на 75% возросло число смертей из-за выезда на встречную полосу, отметил Динар Гильмутдинов. Доля погибших в таких ДТП составляет 36% от общего числа по республике и имеет максимальное значение среди других категорий дорожно-транспортных происшествий.