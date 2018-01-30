Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Башкирия завершила 2017 год лидером в ПФО по смертности на дорогах
Сюжеты:
Из зала судаНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d0%b4%d0%b41

Башкирия завершила 2017 год лидером в ПФО по смертности на дорогах

Сегодня, 11:15ОбществоКонстантин КлимовФото: Константин Климов/ Mkset.ru
Читайте
также
Испытано на себе: можно ли в Уфе пить воду из-под крана
История зла: хорошо ли в Башкирии помнят жертв политических репрессий
«Я выбрала молчать»: Куда обращаться за помощью от домашнего насилия в Уфе