Башкирия попала в аутсайдеры рейтинга открытости избирательных комиссий

Наблюдатели этих общественных организаций подготовили идеальную модель деятельности региональных избирательных комиссий и сравнили ее с их реальной работой. Идеальная избирательная комиссия, по мнению наблюдателей, «должна быть открыта для каждого, а информация о ее деятельности и предстоящих выборах доступна и понятна». В ходе исследования были изучены сайты избиркомов, наблюдатели попытались попасть на прием, получить консультацию и понять, кто и как обучает членов ТИК и УИК. Соответствие всем параметрам идеального избиркома оценили в 35 баллов.