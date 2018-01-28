В Уфе дольщики «Миловского парка» прекратили голодовку

- 26 января на четвертый день голодовки звонили из правительства, обещали взять нашу стройку на контроль, - рассказала Анна Цветкова. - В 16 часов на место проведения голодовки пришли представители администрации Уфимского района и Октябрьского района Уфы, пообещали передать наши требования ответственным должностным лицам, переговоры с голодающими продолжались около часа. В 17 часов приехал председатель ЖСК, с его слов были даны гарантии , что строительство 5 квартала будет возобновлено с марта, к середине февраля обещал решить вопрос с подрядчиком. В 18 часов с посыльным от «Киллстройинвест» было доставлено письмо, подписанное Ахвадеевым Вадимом Флюровичем (зам. генерального директора «Амнис Групп» - прим.), с просьбой прекратить голодовку, и предложением 27 января проехать на стройку и лично убедиться, что строительство в Миловском парке возобновилось.