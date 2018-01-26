Хамитов попросил у Путина деньги на онкодиспансер и промкомплекс

- Были и просьбы с нашей стороны, - передает слова Хамитова его пресс-служба. - В частности, помочь в финансировании строительства корпуса онкологического диспансера, модернизации кардиологического диспансера. Это большие объекты. Суммарно там нужно порядка 6-7 млрд рублей. Такая поддержка, скорее всего, будет оказана. Мы также обсуждали вопрос строительства в республике газоперерабатывающего комплекса. Это мегапроект суммарной стоимостью 2,5-3 млрд долларов или 150-180 млрд рублей. Президент в принципе поддержал эту идею.