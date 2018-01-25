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Башстат: В Башкирии выросли денежные доходы населения

25 января 2018, 09:53
Средняя заработная плата в регионе составляет 32,1 тыс. руб.

В Башкирии в ноябре прошлого года размер среднедушевого дохода составил 32,1 тыс. руб. Этот показатель на 0,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На эти деньги, по данным статистиков, можно купить 91,5 кг бескостного мяса, 188,4 кг рыбы, 517 литров молока и 287,4 литра подсолнечного масла, сливочного же – 56,5 кг, 677,6 кг сахара и 941,8 кг муки, 543,2 кг риса и 1 тонну картошки.

Среди непродовольственных товаров на эти деньги можно приобрести почти 13 пар мужских брюк и почти 20 пар мужских рубашек, почти 15 женских блузок и 14 юбок, а также 753,5 литра бензина.

Кроме этого, на эти деньги можно 1,2 тыс. раз проехать в общественном транспорте, 62,8 раз заплатить абонентскую плату за телефон и т.д.

Также статистики опубликовали данные о том, как росла заработная плата в прошлом году. В первом квартале среднемесячный доход жителей Башкирии составил 24,6 тыс. руб., во втором – 24,96 тыс. руб., в третьем – 29,7 тыс. руб.

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