В Уфе прокуратура запретила депутатам проверять свои доходы

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Как выяснилось, по решению Рустэма Хамитова, этим должны заниматься сотрудники администрации главы Башкирии.
Прокуратура Уфы выявила факты нарушений законных норм в действиях специальной комиссии горсовета, которая проверяла до последнего времени достоверность сведений о доходах и имуществе депутатов и порядок их размещения на сайте. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Как оказалось, таких полномочий данная комиссия не имела, потому что существует решение главы республики о том, что сведения о доходах депутатов должны находиться под надзором администрации главы Башкирии.
Прокурор Уфы опротестовал прежний порядок и потребовал привести его в соответствие с решением главы республики. Требования прокурора в горсовете учтены, нормативные правовые акты приведены в соответствие в законодательством.
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