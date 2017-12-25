В Уфе прокуратура запретила депутатам проверять свои доходы

Как выяснилось, по решению Рустэма Хамитова, этим должны заниматься сотрудники администрации главы Башкирии.

Прокуратура Уфы выявила факты нарушений законных норм в действиях специальной комиссии горсовета, которая проверяла до последнего времени достоверность сведений о доходах и имуществе депутатов и порядок их размещения на сайте. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как оказалось, таких полномочий данная комиссия не имела, потому что существует решение главы республики о том, что сведения о доходах депутатов должны находиться под надзором администрации главы Башкирии.