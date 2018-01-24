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Владимир Путин посетит Уфу и Казань

24 января 2018, 09:48
В Уфе он проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкирию, сообщается на официальном сайте kremlin.ru. Он посетит Уфимское моторостроительное производственное объединение, где и проведёт совещание. В программе поездки Владимира Путина запланирована и встреча с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.

Сегодня же Владимир Путин посетит Казань, там запланирована встреча с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.

- На встрече планируется затронуть вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, а также подвести первые итоги работы академии, - пояснили в пресс-службе главы государства.

Завтра, 25 января, Владимир Путин продолжит работу в Казани. В его программе -посещение Казанского авиазавода имени С.П.Горбунова, участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперёд!», визит в

Казанский федеральный университет. В этом вузе он проведёт телемост с ведущими высшими учебными заведениями страны, посвящённый вопросам академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и другим аспектам студенчества в России. Также Владимир Путин встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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