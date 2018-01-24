Владимир Путин посетит Уфу и Казань

Сегодня президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкирию, сообщается на официальном сайте kremlin.ru. Он посетит Уфимское моторостроительное производственное объединение, где и проведёт совещание. В программе поездки Владимира Путина запланирована и встреча с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.