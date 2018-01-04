Владимир Путин подписал закон о возобновлении авиасообщения с Египтом

Авиасообщение между Москвой и Каиром откроется 1 февраля

Владимир Путин подписал закон о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.