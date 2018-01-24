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В Уфе воссоздали утраченный объект культурного наследия «Дом Бушмариных»

24 января 2018, 10:35
Это первый опыт в Башкирии в деле восстановления разрушенных памятников.

В Уфе воссоздали объект культурного наследия «Дом Бушмариных», который находится на пересечении улиц Ленина и Кирова, сообщили в управлении по государственной охране объектов наследия РБ. Особняк конца, который принадлежал купцам Федору и Василию Арсентьевичам Бушмариным, расположенный на пересечении улиц Ленина и Кирова, снесли в 2016 году. С тех пор до 2017 года на этом месте располагался цветочный киоск. В июне 2017 года особняк восстановили в перечне объектов культурного наследия. Новое здание построено за счет инвестора за несколько месяцев. Название инвестора в управлении не раскрывают, как и стоимость самой реконструкции.

- В январе 2018 года комиссией Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан была дана положительная оценка по качеству выполненных работ. Объект рекомендован для принятия в эксплуатацию, - следует из сообщения.

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