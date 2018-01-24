В Уфе воссоздали утраченный объект культурного наследия «Дом Бушмариных»

В Уфе воссоздали объект культурного наследия «Дом Бушмариных», который находится на пересечении улиц Ленина и Кирова, сообщили в управлении по государственной охране объектов наследия РБ. Особняк конца, который принадлежал купцам Федору и Василию Арсентьевичам Бушмариным, расположенный на пересечении улиц Ленина и Кирова, снесли в 2016 году. С тех пор до 2017 года на этом месте располагался цветочный киоск. В июне 2017 года особняк восстановили в перечне объектов культурного наследия. Новое здание построено за счет инвестора за несколько месяцев. Название инвестора в управлении не раскрывают, как и стоимость самой реконструкции.