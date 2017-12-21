В Уфе появился новый арт-объект «Всё сбудется»

У нового арт-объекта уфимцам предлагают загадывать желания.

На Гостином дворе появился новый арт-объект «Все сбудется», который установлен в рамках акции по сбору желаний, которая стартует перед Новым Годом сразу в нескольких городах, сообщают «Вести-Башкортостан».

Сегодня, 21 декабря, с 17:00 до 19:00 волонтеры акции будут задавать уфимцам вопрос «Какое желание вы загадаете на следующий год?» Граждане смогут записать свои желания на открытку и опустить ее в специальную почту желаний, а также рассказать их съемочной группе.