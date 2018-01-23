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В мэрии Уфы пояснили, как избежать пробок на бельском мосту

23 января 2018, 09:23
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал автомобилистов избегать проезда по новому бельскому мосту в районе Монумента дружбы, чтобы не попасть в пробку. По его мнению, выезжать из города и въезжать в него лучше по другим мостам, хотя для этого и придется проехать несколько лишних километров.

Альтернативами бельскому мосту, по словам Ялалова, являются пугачевский и затонский мосты. Часть автолюбителей уже используют их для въезда в город, отметил он. Но пока они являются практически пустыми даже в час пик.

- Да чуть побольше проехать, но поверьте, вы выиграете намного больше времени, чем упираться в южный мост наш - отметил Ялалов.

На самом бельском мосту в ближайшее время будет нанесена временная зимняя разметка, для того чтобы лучше организовать шестиполосное движение. Мэр заверил, что она будет обновляться.

Всего, согласно генплану, городу нужно 10 мостов. Их строительство, по словам Ялалова, позволит полностью решить транспортную проблему в Уфе, но на это нужны "колоссальные средства".

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