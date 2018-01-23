В мэрии Уфы пояснили, как избежать пробок на бельском мосту

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал автомобилистов избегать проезда по новому бельскому мосту в районе Монумента дружбы, чтобы не попасть в пробку. По его мнению, выезжать из города и въезжать в него лучше по другим мостам, хотя для этого и придется проехать несколько лишних километров.