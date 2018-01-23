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В Башкирии подорожала продуктовая корзина

23 января 2018, 10:21
Рост стоимости минимального набора продуктов составил 1,6 процета по сравнению с декабрем 2016 года.

Башкортостанстат опубликовал данные о стоимости минимального набора продуктов за декабрь минувшего года. По итогам предыдущего месяца эта величина достигла 3 460 рублей.

Она увеличилась по сравнению с декабрем 2016 года на 1,6 процента.

По словам специалистов Башкортостанстата, при расчете стоимости потребительской корзины используются единые, установленные в целом по стране, условные объемы потребления продуктов питания в сопоставлении со средними потребительскими ценами на них в российских субъектах.

По сравнению с январем-декабрем 2016 года, больше всего за год подорожали сыр (на 10,1 процента), а также молоко и молочная продукция (на 9,5 процента), а также масло и жиры (на 6,1 процента).

Есть и приятные новости о ценах. Так, за год подешевел сахар (на 19,2 процента), а также крупы и бобовые (на 10,7 процента) и яйца (на 9,7 процента).

Напомним, на федеративном уровне было определено минимальное количество продуктов, которые должны потреблять разные категории населения в год. Законом установлены следующие нормы для детей, пенсионеров и трудоспособного населения

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