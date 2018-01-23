В Башкирии найдена горничная, обокравшая гостя отеля

В Белорецком районе раскрыта кража из отеля. Об этом сообщили в Белорецком районном отделе полиции.
С заявлением о пропаже 10 тысяч рублей обратился к полиции тренер детской спортивной школы из Татарстана, приехавший с командой на соревнования в село Абзаково.
Как следует из материалов дела, поиски виновного в краже продолжались недолго, когда выяснилось, что в номер имел доступ ограниченный круг людей. Подозрение пало на 34-летнюю горничную из числа местных жителей. Женщина скоро призналась в содеянном.
По ее словам, во время уборки в номере тренера она увидела в выдвижном ящике комода кошелек с пачкой денег внутри и не удержалась от соблазна и забрала две пятитысячные купюры, понадеявшись, что пропажу не заметят. Деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о краже. Расследование продолжается.