В Башкирии найдена горничная, обокравшая гостя отеля

По ее словам, во время уборки в номере тренера она увидела в выдвижном ящике комода кошелек с пачкой денег внутри и не удержалась от соблазна и забрала две пятитысячные купюры, понадеявшись, что пропажу не заметят. Деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о краже. Расследование продолжается.