У безработной жительницы Москвы украли сумку с 1,3 млн рублей
Сегодня, 16:11Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На юго-востоке Москвы обокрали безработную 31-летнюю местную жительницу.
Как пишет издание Dni.ru, инцидент имел место в одном из кафе в Капотне.
По предварительным сведениям, преступник увидел, что женщина оставила сумку без присмотра и украл ее. Когда потерпевшая обнаружила пропажу, злоумышленника на месте уже не было. В сумке находились денежные средства в сумме 1,3 миллиона рублей.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей