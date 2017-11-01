У безработной жительницы Москвы украли сумку с 1,3 млн рублей

На юго-востоке Москвы обокрали безработную 31-летнюю местную жительницу.

Как пишет издание Dni.ru, инцидент имел место в одном из кафе в Капотне.

По предварительным сведениям, преступник увидел, что женщина оставила сумку без присмотра и украл ее. Когда потерпевшая обнаружила пропажу, злоумышленника на месте уже не было. В сумке находились денежные средства в сумме 1,3 миллиона рублей.