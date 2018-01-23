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Уфимская труба котельной превратилась в большой термометр

23 января 2018, 11:58
Термометр можно будет увидеть с трех сторон.

В Уфе на Менделеева, 134 появилась архитектурная подсветка трубы котельной №27, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Уфе впервые архитектурная подсветка несет как эстетическую, так и практическую составляющую – смонтирован термометр более 100 метров в высоту, который виден с трех сторон. Он будет показывать реальную температуру воздуха. По всему периметру установлены мониторы для информационных сообщений и прожекторы, которые будут подсвечивать дым, идущий из трубы.

Проект профинансирован за счет собственной прибыли предприятия, полученной от дополнительных видов деятельности.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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