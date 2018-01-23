Уфимская труба котельной превратилась в большой термометр

В Уфе впервые архитектурная подсветка несет как эстетическую, так и практическую составляющую – смонтирован термометр более 100 метров в высоту, который виден с трех сторон. Он будет показывать реальную температуру воздуха. По всему периметру установлены мониторы для информационных сообщений и прожекторы, которые будут подсвечивать дым, идущий из трубы.