Список доверенных Путина пополнился ещё двумя жителями Башкирии

Вторым в списке стал директор аэропорта Уфа Александр Андреев. В столицу Башкирии Андреев перебрался в 2013 году, когда стал заместителем директора аэропорта. До переезда в Уфу, Александр Андреев окончил Академию гражданской авиации, корпоративный университет международной ассоциации воздушного транспорта (IATA, Монреаль, Канада) по специальности «Управление безопасностью эксплуатационной деятельности авиапредприятия» и работал в «Аэрофлоте». Руководителем уфимского аэропорта назначен в 2014 году.