Коалиция патриотических сил Башкирии поддержала Владимира Путина

Сегодня в Уфе прошло Республиканское патриотическое собрание.

В здании «Амакс-отеля» собрались несколько десятков представителей различных патриотических сил, партий, движений и гражданские активисты. В течение двух часов они обсуждали повестку дня из двух вопросов: выборы президента России и предстоящие выборы в Госсобрание Башкирии.

По первому вопросу было принято решение поддержать кандидатуру Владимира Путина на предстоящих 18 марта выборах президента России. В прошлом году по инициативе партии «Патриоты России» в республике была создана коалиция патриотических сил Башкирии, и сегодня ее участники были единодушны в этом вопросе.

Кроме руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» Загира Хакимова и членов этой же партии о своей поддержке Владимира Путина заявили депутат Госсобрания Башкирии Ильдар Исангулов, актриса Национального молодежного театра, сопредседатель штаба общественной поддержки Владимира Путина в Уфе Рушанна Бабич, председатель Президиума Гильдии российских адвокатов по Республике Башкортостан Валех Аббасов, руководитель регионального отделения партии «Родина» Арсений Маслов, координатор ООД «Бессмертный полк России» в Башкирии Сергей Плюхов, руководитель благотворительного фонда «Особенные дети» Файруза Латыпова, лидер регионального отделения партии «ПВО (Партия Великое отечество)» Максим Божко, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Мурад Шафиков, председатель башкирской республиканской организации «Всероссийского общества слепых» Юрий Акшенцев, заместитель директора Центра сельскохозяйственного консультирования Ренат Мамаев, руководитель регионального отделения партии «Национальный курс», координатор «Национального освободительного движения» в Башкирии Марат Сагадатов, руководитель регионального отделения партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России» Владимир Горбунов и лидер регионального отделения партии «Защитники Отечества» Евгений Арсюков.

Руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Загир Хакимов сказал, что партия подготовила обращение к Владимиру Путину, в котором изложила свои предложения по улучшению жизни граждан нашей страны. Для обеспечения прозрачности выборов, легитимности результатов народного голосования участники Республиканского патриотического собрания призвали патриотические силы организовать наблюдение на избирательных участках в Башкирии. Их в республике насчитывается 3450, по словам члена ЦИК РБ от партии «Патриоты России» Геннадия Шабаева.