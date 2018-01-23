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Снег на улицах и тепло в домах: что помогло Ялалову стать популярным в СМИ

23 января 2018, 16:54
В Уфе сохраняется ситуация, когда сити-менеджер более популярен чем глава города - председатель горсовета. По итогам 2017-года Ирек Ялалов занял второе место в ПФО в рейтинге Медиалогии, а Валерий Трофимов - лишь 12-ое из 14-ти.

По числу упоминаний в СМИ Ялалов уступил только сити-менеджеру Пензы Виктору Кувайцеву. Особенно часто упоминались заявления главы администрации Уфы об уборке снега и мерах, которые будет принимать город в случае аномальных погодных условий. Также очень популярным была новость о начале отопительного сезона.

Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов по-прежнему числится в числе аутсайдеров рейтинга Медиалогии. По итогам прошлого года он занял лишь 12-е место - третье с конца списка.

Больше всего СМИ писали в прошлом году о спикере горсовета Казани Ильсуре Метшине.

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#Новости#Ирек Ялалов#Горсовет Уфы#Наталья Кузнецова#Общество
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