Снег на улицах и тепло в домах: что помогло Ялалову стать популярным в СМИ

По числу упоминаний в СМИ Ялалов уступил только сити-менеджеру Пензы Виктору Кувайцеву. Особенно часто упоминались заявления главы администрации Уфы об уборке снега и мерах, которые будет принимать город в случае аномальных погодных условий. Также очень популярным была новость о начале отопительного сезона.
Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов по-прежнему числится в числе аутсайдеров рейтинга Медиалогии. По итогам прошлого года он занял лишь 12-е место - третье с конца списка.
Больше всего СМИ писали в прошлом году о спикере горсовета Казани Ильсуре Метшине.