Ирек Ялалов обогнал Собянина в рейтинге мэров страны по итогам года

И оказался таким образом на второй строчке в списке лучших мэров России.

На первом месте оказался глава Тюмени Александр Моор, на третьей строчке расположился Сергей Собянин. Мэр Казани Ильсур Метшин – на пятом месте.

Напомним, что сам рейтинг составлен совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Эксперты оценивали работу 88 городов страны. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

Отметим, что Ирек Ялалов сохранял лидирующие позиции в рейтинге практически каждый месяц. Однако в основном позиции Ялалова были на третьем месте.

По словам руководителя Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Сергея Белоконева, в копилку плюсов башкирской столицы можно отнести успешное участие на IV Экономическом форуме Финансового университета, продвижение новой муниципальной повестки с опорой на общественное мнение, ребрендинг Уфы с ее активным позиционированием как инвестиционно-привлекательного мегаполиса.

- Всё это без сомнения укрепляет аппаратные позиции и популярность мэра Ялалова и даёт возможность мобилизовать широкую команду муниципалитета для решения различных проблем, и не в отдалённой перспективе, а «здесь и сейчас». Очевидно, это станет хорошим фундаментом в следующий год — год президентских выборов, для мобилизации граждан, продолжения поступательного движения вперёд, что создаёт новую возможность для Уфы и руководителей Башкирии стать заметными на федеральном уровне фигурами, демонстрируя эффективность и единство региональной вертикали власти, - считает эксперт.

По мнению других экспертов рейтинга, в число которых вошли политологи, публицисты, юристы, представители СМИ, Ялалову после переизбрания удалось и «снежного апокалипсиса» выстроить новую модель взаимоотношения с коммунальными службами.

- Одним из главных вызовов за минувший отчётный период стало преодоление двоевластия в администрации Уфы, что, в свою очередь, потребовало определённой общей «перезагрузки» всей её работы. Строительную и земельную отрасли, за которые ранее отвечал первый вице-мэр Уфы Александр Филиппов, несколько лет сотрясали крупные финансовые скандалы. После решения профильной муниципальной комиссии, Ирек Ялалов уволил «в связи с утратой доверия» высокопоставленного чиновника и провёл ряд «кадровых чисток», рекрутировав в муниципалитет новые лица, не связанные с группами местных «бизнес-интересантов». Всё это значительно оздоровило всю систему городского управления. Не остались незамеченными весенние «пикировки» мэра Уфы с республиканским минфином, по итогам которых сити-менеджер сумел убедить главу Башкортостана Рустема Хамитова увеличить республиканские дотации в городской бюджет следующего года на 1,75 млрд руб., - сообщается на официальном сайте рейтинга.

Среди плюсов эксперты отметили и регулярные прямые эфиры Ялалова: стримы в социальных сетях и оперативные совещания в режиме онлайн. Также в копилке достижений называют проект реконструкции «Башнефтью» очистных сооружений филиала «Уфанефтехим», расположенных на территории муниципалитета. Это крупнейший экологический проект компании с объёмом инвестиций 11,5 млрд руб.

Эксперты, однако, критически высказались по поводу собираемости налогов столицы и регулярные кредиты, которые постоянно берет администрация, чтобы погасить задолженности (до 690 млн рублей).