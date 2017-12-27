Ялалов-ресурсникам о работе в Новый год: буду звонить напрямую в Москву

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На последнем в уходящем году оперативном совещании мэр города Ирек Ялалов обратился к руководителям ресурсоснабжающих организаций. Он предупредил, что в случае неполадок к их работе в новогодние праздники, будет звонить напрямую руководителям в Москву.
Ялалов подчеркнул, что в первую очередь от ресурсников будет зависеть комфорт и уют в квартирах горожан и попросил взять все потенциальные риски на особый контроль.
- Хочу вас предупредить, коллеги, вы должны быть все на оперативной связи с главой города, с соответствующими службами, со службами первого заместителя и с ним, - заявил Ялалов. - Лично вы должны быть. Даже если вы куда уезжаете.
Ялалов также отметил, что существующая система ресурсоснабжения в случае непредвиденных ситуаций, должна работать как часы.
- Спрос будет самый серьезный, - заявил глава администрации города. - Если по каким-то причинам система начинает сбоить, я сразу буду выходить на ваших руководителей в Москве, незамедлительно.
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