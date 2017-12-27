Ялалов-ресурсникам о работе в Новый год: буду звонить напрямую в Москву

На последнем в уходящем году оперативном совещании мэр города Ирек Ялалов обратился к руководителям ресурсоснабжающих организаций. Он предупредил, что в случае неполадок к их работе в новогодние праздники, будет звонить напрямую руководителям в Москву.

Ялалов подчеркнул, что в первую очередь от ресурсников будет зависеть комфорт и уют в квартирах горожан и попросил взять все потенциальные риски на особый контроль.

- Хочу вас предупредить, коллеги, вы должны быть все на оперативной связи с главой города, с соответствующими службами, со службами первого заместителя и с ним, - заявил Ялалов. - Лично вы должны быть. Даже если вы куда уезжаете.

Ялалов также отметил, что существующая система ресурсоснабжения в случае непредвиденных ситуаций, должна работать как часы.