В мэрии Уфы сообщили о подаче воды в бракованном доме на ул. Блюхера

- 18 января была произведена откачка воды из подвальных помещений и ремонтные работы на инженерных сетях, - уточнили в мэрии. - К вечеру холодное водоснабжение было полностью восстановлено. 19 января представители обслуживающей компании с привлечением специалистов ресурсоснабжающих и инженерных организаций произвели ремонтные работы и замену насосного оборудования горячего водоснабжения. Подача горячей воды была возобновлена вечером того же дня».