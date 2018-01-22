mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В мэрии Уфы сообщили о подаче воды в бракованном доме на ул. Блюхера

22 января 2018, 18:02
Администрация города сообщила о восстановлении водоснабжения в доме на ул. Блюхера 3/8. Многоэтажка была сдана застройщиком с многочисленными нарушениями, в результате чего коммунальные аварии происходят уже в первые месяцы эксплуатации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для восстановления водоснабжения в секции Д управляющей компании помогли городские коммунальщики и районная администрация.

- 18 января была произведена откачка воды из подвальных помещений и ремонтные работы на инженерных сетях, - уточнили в мэрии. - К вечеру холодное водоснабжение было полностью восстановлено. 19 января представители обслуживающей компании с привлечением специалистов ресурсоснабжающих и инженерных организаций произвели ремонтные работы и замену насосного оборудования горячего водоснабжения. Подача горячей воды была возобновлена вечером того же дня».

Напомним, коммунальная авария случилась в доме на прошлой неделе. Он фактически оставался без воды три дня, пока собственники не обратились к журналистам.

Материалы по теме
Новоселье в разрухе: Застройщик в Уфе сдал бракованную многоэтажкуВ Уфе жители бракованного дома обвиняют мэрию в препятствиях к созданию ТСЖВ Уфе в бракованной многоэтажке произошла авария, люди третий день без воды
#Новости#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48