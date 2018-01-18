В Уфе в бракованной многоэтажке произошла авария, люди третий день без воды

Собственники квартир дома на ул. Блюхера 3/8 третий день живут без горячей и холодной воды. В доме произошла коммунальная авария: прорвало трубы с водой. В подвале сейчас воды уже по пояс, принятые экстренные меры ликвидации ЧП толку не дали.

Как рассказали Медиакорсети жители дома, трубу в подвале секции Д прорвало позавчера, 16 января, и до сих пор водоснабжение не восстановлено.

- После аварии приехали представители управляющей компании, застройщика, поставили задвижку, а она бывшая в употреблении, - рассказала Медиакорсети собственница одной из квартир дома Галина Коновалова. - В итоге задвижка треснула, и три насоса, установленные для откачки воды, накрылись. Теперь к нам должны приехать из управления гражданской защиты администрации города.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов.

То, что такая авария может случиться, жители дома предполагали давно. Медиакорсеть неоднократно писала о "бракованной многоэтажке": застройщик (ГУП «Фонд жилищного строительства») сдал в эксплуатацию здание, в котором невозможно жить. ФЖС передал дом управляющей компании «Комфорт», которая, по мнению некоторых собственников, работает здесь незаконно. Примечательно, что руководителем УК является Эльвира Орлова, которая была главным активистом от дольщиков на этапе передаче объекта от прежнего застройщика "Фонду жилищного строительства" и завершения строительства. Теперь же бывшая "защитница прав дольщиков" превратилась в их главного врага.

Собственники квартир осенью пытались добиться создания ТСЖ, добились решения УФАС в их пользу. Процесс однако шел не без трудностей: чиновники пытались провести новый конкурс по отбору управляющей компании до того, как граждане завершили сбор подписей для создания ТСЖ. После очередной публикации Медиакорсети городские власти согласились пойти гражаданам навстречу: сбор подписей все-таки был завершен. Однако ТСЖ создать все же не удалось.

- Оформили, сдали документы, но налоговая нам отказала, по причине того, что некто Мустаева из нашего дома подала иск в Орджоникидзевский суд Уфы о признании нашего протокола недействительным и попросила у суда наложить арест, - рассказал один из собственников квартир дома Арсен Хатипов. - И оказалось, что выбранный председатель ТСЖ не может быть председателем, так как в старой, уже закрытой организации, он имел штраф за несдачу бухгалтерии за какой-то период. Сейчас снова судимся, при этом в суд истец не ходит, за нее ходит сама Орлова и поддерживает позицию истца: то есть по факту УК "Комфорт" сам обжалует то, что мы выбрали ТСЖ. Орлова специально пытается затянуть процесс, чтобы тихонько провести конкурс и выиграть в нем, вероятно, в администрации города у нее есть помощники.