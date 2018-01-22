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В Башкирии в конце недели ожидается похолодание

22 января 2018, 10:23
Осадки выпадут лишь в первой половине недели.

В Башкирии начало недели будет снежным, а вот в последующие осадков не предвидится, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник 22 и 23 января пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит -7-12°C, ночью -12-18°C. Ветер умеренный.

В последующие дни ожидается -6-11°C днем и -15-23°C ночью. Похолодает к концу недели.

Напомним, в МЧС по республике сообщили, что сегодня, 22 января, прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем на отдельных участках дорог будут снежные заносы и ухудшение видимости.

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