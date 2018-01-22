«Уфа» забила семь безответных голов кипрскому клубу

- Первый гол уфимцы забили на 24-й минуте встречи, - сообщили в пресс-службе клуба. - Кротов ворвался в штрафную по правому краю, выдал передачу на Засеева, который перевел мяч на дальнюю штангу, где передачу замкнул Игорь Безденежных. Через шесть минут наша команда вновь отличилась — все тот же Засеев с правого фланга вывел к чужим воротам Кротова, Слава разобрался с голкипером и послал мяч в пустые ворота. А еще через пять минут счет своим голам за «Уфу» открыл Сейдахмет — молодой форвард замкнул прострельную передачу с левого края от Сафрониди.