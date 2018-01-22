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17 чиновников из Госжилнадзора наказаны после проверки прокуратуры

22 января 2018, 14:51
Надзорное ведомство выявило 70 нарушений.

После прокурорской проверки 17 сотрудников Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии привлечены к ответственности. Как сообщили в надзорном ведомстве, в течение 2017 года инспекторы комитета 70 раз нарушали порядок рассмотрения писем, в частности не соблюдали 30-дневные сроки, регламентированные законодательством. В 17 случаях обратившимся пришлось ждать ответа более двух месяцев.

- В частности, жалоба жителей города Нефтекамска на действия управляющей компании, поступившая в середине августа, разрешена только во второй половине октября, - привели пример в ведомстве.

По результатам проверки 17 чиновников, работающих в госкомитете привлечены к дисциплинарной ответственности, среди них и заместитель председателя госкомитета, ему за допущенные нарушения назначен штраф в 5 тысяч рублей.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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