17 чиновников из Госжилнадзора наказаны после проверки прокуратуры

После прокурорской проверки 17 сотрудников Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии привлечены к ответственности. Как сообщили в надзорном ведомстве, в течение 2017 года инспекторы комитета 70 раз нарушали порядок рассмотрения писем, в частности не соблюдали 30-дневные сроки, регламентированные законодательством. В 17 случаях обратившимся пришлось ждать ответа более двух месяцев.