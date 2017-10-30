В Уфе после прокурорской проверки уволили руководителя ЕРКЦ

Прокуратура усмотрела коррупционные нарушения в его деятельности.

Сегодня, 30 октября, стало известно, что по требованию прокуратуры лишился своей должности генеральный директор МУП «Единый рассчетно-кассовый центр города Уфы» Ильдар Ардаширов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в карьере Ильдара Ардаширова были выявлены как минимум два сомнительных эпизода. Так, в мае 2015 года и в декабре 2016 года он заключил договоры на оказание риэлторских услуг с аффилированными фирмами, в которых работал его сын. Позднее по указанию Ардаширова на счета этих компаний было перечислено 1,7 млн рублей, хотя оговоренные контрактом услуги так и не были ими выполнены.

В частности, согласно актам выполненных работ сотрудники одной из вышеупомянутых аффилированных фирм якобы представляли интересы МУП «ЕРКЦ г. Уфы» в судах республики. Однако никаких сведений о том, что им выдавались доверенности для выполнения этих юридических функций, не было обнаружено.Фактически в судах они не появлялись.

Самое интересное, что, как показала проверка, особой необходимости в привлечении этих сторонних специалистов не было, поскольку в самом МУП «ЕРКЦ г. Уфы» числились восемь юристов, способных сопровождать сделки предприятия.

По данному факту прокуратура Уфы организовала доследственную проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Помимо этого, прокуратура отправила главе администрации Уфы представление с требованием расторгнуть трудовые отношения с Ильдаром Ардашировым в связи с утратой доверия. Вскоре после этого он уволился с должности генерального директора МУП «ЕРКЦ г. Уфы» по собственному желанию.