Госжилнадзор Башкирии отказался решать проблему двойных оплат за домофоны

Общественная организация «Уфасити.ми» обратилась в Госжилнадзор Башкирии с просьбой разобраться в ситуации с двойными оплатами за домофон в Уфе. Однако активистам заявили, что этот вопрос не входит в компетенцию ведомства.

В письмe общественники попросили Госжилнадзор установить обоснованность требований жителей дома на ул. Гагарина, 68, которым приходят двойные платежки за домофон. Однако желаемых результатов это не дало.

- Вопросы, указанные в вашем обращении, не попадают под предмет проверок по Государственному комитету по жилищному и строительному надзору, - следует их ответа ведомства.

Напомним, платежки за домофон жителям присылают одновременно ОАО "УЖХ Сипайловский" и ООО «Меркурий-СБ». В управляющей компании собственникам заявляют, что они ничего не должны платить «Меркурий-СБ», и сейчас их домофоны обслуживает другая компания - ООО «Строймастер-домофоны». Однако в «Меркурий-СБ» в ответ заявили, что действуют абсолютно законно - на основании решении суда.

Материалы по теме