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Грабители кафе в Уфе убили случайного свидетеля преступления

20 января 2018, 16:33
Мужчина волею случая увидел, как неизвестные ограбили кафе в Нижегородке.

ЧП произошло ночью в микрорайоне Нижегородка в районе улиц Заозерная и Деревенская переправа, сообщает ГТРК Башкортостан. Мужчина в частном доме увидел, как кафе напротив грабят неизвестные злоумышленники. Налетчики тут же поспешили к свидетелю, убили его и скрылись с места. Оперативникам, однако, удалось их поймать и задержать. Сейчас с ними работают следователи. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

Всех тех, кто стал свидетелем трагедии, особенно водителей с видеорегистраторами, проезжавших по улице Деревенская переправа и Заозерная в период с 23.30 до 00.30 часов, просят обратиться в местный отдел полиции.

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