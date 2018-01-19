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В России приняли закон об обязательном присвоении звезд гостиницам

19 января 2018, 16:44
Сегодня Госдума приняла этот закон в третьем, окончательном чтении.

Сегодня, 19 января, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории РФ, - сообщает ТАСС.

С 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц. Свидетельство о присвоении определенной категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать три года с даты принятия соответствующего решения.

Согласно новому закону, предоставлять гостиничные услуги без такого свидетельства запрещено. Кроме того, запрещается использовать в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующие той, которая указана в этом документе. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

Кроме того, вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туриндустрии. Такие организации осуществляют классификацию гостиниц на всей территории страны. Порядок аккредитации будет устанавливаться правительством РФ. Закон вводит понятия "гостиничные услуги", "гостиница и иное средство размещения", "классификация объектов туристской индустрии".

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