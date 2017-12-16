Мед, кумыс, сарматское золото – что станет туристическим брендом Башкирии?

В Уфе представители туристического бизнеса и общественники поделились своим видением туристического будущего Башкирии.

Разговоры о том, что Башкирии просто необходим туристический бренд, ведутся уже давно. В этом году дело двинулось вперед – Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму провел тендер, где отобрал компанию, которая должна разработать этот бренд к концу марта следующего года. Победителем тендера стало ООО «Студия рекламы «Парадокс». Компания готова исполнить контракт за 2,7 млн руб.

Сейчас компания проводит круглые столы, участники которых могут высказать предложения о том, каким должен быть этот бренд. Состоялось уже два таких мероприятия. На первом свое мнение высказали представители творческой интеллигенции.

14 декабря в отеле Hilton Garden Inn Ufa Riverside в Уфе прошел второй круглый стол, где этот вопрос обсудили блогеры, общественники и представители туристического бизнеса. Модератором мероприятия стал председатель Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов.

- На самом деле о туризме можно говорить часами. Я уверен, что у каждого из вас есть мысли по поводу того, как улучшить ситуацию с туризмом в республике. Но сегодня мы собрались по конкретному поводу,- сказал он и попросил "не растекаться" в обсуждениях.

Челябинск и Свердловск украли у Башкирии Южный Урал

Первым свое предложение высказал блогер Раис Габитов. Он отметил, что главная особенность республики – это ее природа: леса, горы. И хорошо было бы, если бы бренд это отражал. По его словам, в республику в последнее время приезжает все больше туристов, которые желают сплавиться по нашим рекам и пройти по горным маршрутам.

- Я часто говорю, что живу на Южном Урале. Все очень удивляются - у вас же Башкирия, у вас же степи. Я говорю – нет. Я из Белорецка, у меня там рядом гора Иремель, гора Малиновка. А мне говорят, что Южный Урал – это Челябинск, Свердловск. Мне кажется, они у нас украли Южный Урал. Это незаслуженно, потому что самые классные вершины, самые красивые горы - в Башкирии, - считает Раис Габитов.

Позднее с его мнением согласится представитель горного курорта «Абзаково» и туристского кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала» Владислав Новиков.

- Абзаково – среди тех, кто катается на горных лыжах, на сноубордах очень хорошо известно. В России это один из известнейших горнолыжных комплексов. Абзаково расположено в Уральских горах и эта ассоциация достаточно крепкая, - сказал Владислав Новиков. - Но как мы видим по обратной связи, Абзаково не очень ассоциируется с Башкирией и Урал не всегда ассоциируется с Башкирией. Для нас важно, чтобы эта ассоциация была более очевидной.

Башкирия или Башкортостан

Перед началом самого мероприятия всем участникам раздали опросные листы. Одним из вопросов было то, как лучше называть - Башкортостан или Башкирия. Это тема вызвала бурное обсуждение среди участников.

- Хороший вопрос задали, - сказал один из участников круглого стола. – Наверно, все-таки Башкирия. Наверно, нужно всем определиться и политическое решение принять и начать уже всем продвигать Башкортостан. Но на самом деле – это плохо продвигается.

В тоже время депутат Госсобрания РБ Кинья Кускильдин считает, что как будут регион «продвигать, так он и будет называться».

- Мы говорим о логотипе, который ассоциируется с нашей республикой, который будем продвигать на международном уровне. Посмотрим другие страны Франция – Эльзас, Лотарингия, Корсика, Испания – Страна Басков. В каждой стране есть свои регионы, - сказал господин Кускильдин. - Тоже самое и Республика Башкортостан. Это первая республика в составе России. В этом ключе надо и играть. Как переводится Башкортостан, не вызывает вопросов у тюрков, это страна башкир. В этой части я больше сторонник названия "Башкортостан". Надо уважать свою конституцию, надо называть регион таким, как он называется де-юро и политически. Как его будут продвигать, так он и будет называться. Если мы будем продвигать Башкирию, мы и останемся на том же уровне.

В то же время с такой позицией не согласен коммерческий директор турфирмы «Крекс» Ришат Губайдуллин. По его мнению, в окончательном варианте бренда должно быть слово «Башкирия».

- В девяностые годы, во время того, когда я заключал с турками контракт, я назвал – республика Башкортостан. Они круглые глаза сделали, смотрят на меня и спрашивают «Башкурдистан»? Я им объяснил, что курды тут не при чем. А про отношение турков к курдам мы знаем, поэтому если мы создаем бренд не для внутреннего пользования, а для всего мира, нужно это учитывать, - сказал Ришат Губайдуллин.

Этнолог и культуролог Академии наук РБ Юлдаш Юсупов отметил, что для европейцев территория нашей республики начиная с 14 века была «Башкирией». «Башкортостан», по его словам, больше гражданский и политический термин. Ученый считает, что не будет ничего плохого в том, что будут работать оба термина.

Этническая уникальность

Несколько участников круглого стола отметили, что при разработке бренда необходимо обязательно обратить внимание на этническую уникальность региона.

- Я считаю, что нужно обратить внимание на этническую составляющую. В этом мы выделяемся. Приезжая в Челябинск, Свердловск, вы никогда не увидите те же юрты, те же башкирские легенды, эпос и т.д. В этом я вижу уникальность нашей республики. Приезжая к нам, люди поймут, что здесь живут башкиры и нигде в мире нет такого региона. И этот бренд нужно раскручивать. Остальные – горнолыжка, сплавы – это уже все прикладывается, - сказал Кинья Кускильдин.

С ним согласен директор турфирмы «Роза Ветров» Николай Кочнев.

- Про бренды. У нас есть башкиры со своими обычаями, с лисьими хвостами. Когда у нас уже был бренд – это жестяная банка с медом, а на ней Салават Юлаев. Сейчас все обсуждают – хороший он был или плохой (Салават Юлаев), бандит или не бандит. На самом деле, это не важно. У нас есть бренд Салават Юлаев, который не надо марать, - сказал Николай Кочнев.

Сотрудник Башкирской Академии госслужбы и управления при главе РБ Нина Филиппова обратила внимание на то, что Башкирия известна как регион, где сильны традиции.

- Если будут созданы этнокультурные центры, которые будут показывать и исторический путь, традиции, обычаи, песни, пляски, будет замечательно. Республика станет центром семейного отдыха, - сказала Нина Филиппова.

В тоже время директор по развитию торгового центра Башкортостан Ильдар Нурдинов обратил внимание на то, что «ни в коем случае нельзя зацикливаться только на продвидении башкирской культуры».

- Это несильная точка роста, если только на этом остановится и продвигать только аутентичность башкирской культуры, кумыс, курай. Я уверен, что это буде неверное направление. Это очень тяжелый маркетинг. Это очень тяжело прокачивается и со временем теряется интерес, - сказал он. .

Мед всем надоел?

Много времени на круглом столе было уделено обсуждению вопроса о том, должен ли мед стать брендом республики. Ильдар Нуртдинов, например, считает, что пчела, соты и мед уже набили оскомину и вызывают отторжение.

По его мнению, при разработке бренда нужно учитывать узнаваемость республики.

- Горы? Но они не только у нас! Водоемы? Ну покруче есть в мире водоемы! Природу? Может где-то есть и получше природа! Может быть, обратиться к истории? На самом деле она в Башкирии есть. Можно ничего не придумывать. У нас есть прекрасный музей имени Кузеева, в котором хранится сарматское золото. Это идеально, с точки зрения дизайна, - сказал Ильдар Нурутдинов.

Его позицию о том, что мед всем надоел, разделили не все участники мероприятия.

Так, директор турфирмы «Из Уфы на выходные» считает, что «замылено» это только для жителей Башкирии.

- На самом деле, для остальных жителей России и представителей зарубежья – это тот самый бренд, - сказал Валерий Кузнецов.

Его поддержала генеральный менеджер отеля «Sheraton Ufa» Оксана Раевская. Она рассказала о том, что гости отеля часто спрашивают, что увезти с собой из Башкирии. Конечно, мед. Кроме этого, когда она ездит в другие города всегда в качестве гостинца везет мед. Это нравится жителям других регионов.

Валерий Кузнецов также заметил, что в выходные музей имени Кузеева всегда закрыт, а его сотрудникам все равно, будет ли туда кто-то ходить.

В Башкирии туристов больше, чем в Татарстане

Когда обсуждение уже близилось к концу, директор турфимы «Роза Ветров» Николай Кочнев отметил, что независимо от того, какой бренд будет у республики, туристы в нее не поедут, потому что в республике для них есть слишком мало привлекательного.

- То, что мы сейчас делаем картинку, соты там будут или не соты, от этого к нам больше народу не поедет. К нам не поедет никто, потому что у нас нет того, зачем ехать. Вот вы думаете, люди в Татарстан едут только из-за того, что республика так называется. Нет. Люди едут туда потому, что есть, зачем ехать. Есть, на что смотреть. Вы съездите в Казань, пройдите по городу вечером, когда освещение включено и поймете, что туда ехать надо и гулять по этому городу надо. Если сейчас мы по Уфе с подсветкой пройдемся, что мы увидим? Трубы подсвеченные? Конгресс-холл увидим, Салавата Юлаева, стадион и больше ничего мы не увидим, мы не увидим историю. Поэтому нужно сначала сделать, зачем ехать, а затем бренд сам появится, - сказал Николай Кочнев.

Однако глава госкомитета по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов с этим мнением не согласился. Он заметил, что весь туристический поток «соседнего региона» сконцентрирован на двух городах.

- Пусть даже два миллиона туристов распределены по двум городам, то тогда действительно создается впечатление, что там много туристов. Но когда вы растекаетесь по всему Татарстану с этими двумя миллионами, вы увидите, что практически никого нет. У нас гораздо больше турпоток, это раз, - сказал Вячеслав Гилязетдинов. - То, какие у нас объекты природные, ни за какие деньги Татарстан не построит. Ни за какие деньги он не построит пещеру Шульган-Таш, ни за какие деньги он не будет иметь самую длинную подводную пещеру Сакаска, он не будет иметь гору Малиновку. Да, конечно, можно в одном городе отдельно создать что-то, но это не перспективно, не потому что я этого не хочу, а потому что у нас гораздо богаче и интереснее эти возможности.

Что общего между Башкирией и городом Баден-Баден

В самом конце обсуждения слово взял представитель Белорецкого района Башкирии Рафаэль Садретдинов. Он рассказал, что, оказывается, минеральная вода в санатории Ассы идентична той лечебной воде на известном курорте Баден-Баден.

- Из всех здесь присутствовавших кто-то может знает, кто-то не знает, что вода в Ассах идентична воде в Банден-баден. Кто-то знает об этом? К великому сожалению, об этом знает мало кто. Да, у нас есть такой ресурс, он невероятный, но почему о нем очень скромно мы заявляем? - сказал он.

Иностранные туристы в туалет на улицу ходить не приучены

Несмотря на то, что Вячеслав Гилязетдинов просил коллег не «растекаться», без обсуждения проблемы отсутствия инфраструктуры в республике не обошлось. По мнению большинства участников, пока этой самой инфраструктуры не будет, никакой бренд не поможет.

- У нас есть санаторный туризм, потому что есть санатории, куда когда-то были вложены деньги. У нас есть горнолыжный туризм, спасибо президенту России за то, что он увлекается лыжами. Сейчас появился деловой туризм, спасибо ШОСу и БРИКСу – вложены деньги, теперь у нас есть отели и всякие прочие вещи. А вот в экологический туризм, которыми всегда гордилась Башкирия, никто, никогда ничего не вкладывал. Те избушки на курьих ножках, которые у нас имеются на сплавах вдоль рек, где-то в горах, убогие такие…. Вот они у нас сейчас и остались. Мы говорим: красота, здорово, сейчас к нам иностранцы приедут. К нам они не приедут, потому что в туалет на улицу ходить они не приучены, - сказал Николай Кочнев.

Его поддержали и другие участники, в том числе руководитель проекта «Путешествие по Башкирии» (телеканал «Культура Башкортостана») Айгуль Кантюкова и коммерческий директор турфирмы «Крекс» Ришат Губайдуллин.

- У нас есть то хорошее, что можно завернуть в красивую обертку и продать. Но до этого хорошего нужно еще добраться, - сказал Ришат Губайдуллин. - Инфраструктуру сделать и тогда все это будет продаваться. Извините, до самого Белорецка до сих пор ни одного нормального кафе нет. Только в Инзере, где жалкий туалет стоит. Тоже самое и в сторону Аши. Я возил арабов до Аши. Они удивлялись, как здесь все хорошо, красиво, но пока я их до места назначения не привез, я им не смог показать туалетов.

Вместо эпилога

Обсуждение длилось около полутора часов. Многие смогли высказать свое мнение. В конце сотрудники «Парадокса» заявили, что услышали все пожелания и примут их к сведению при разработке бренда. Однако на этом круглые столы не закончились. Планируется еще провести аналогичные обсуждения с молодежью, а также опросить представителей республики, которые сейчас проживают в других регионах.

- Я когда-то был на открытии первой туристкой стоянки. Прилетел на вертолете Муртаза Губайдуллович, все встречали, хлопали, открыли первую стоянку. Выделили на нее 300 тыс руб кредита. И так эта первая стоянка у нас осталась. Сейчас 2017 год. Мне пора на пенсию, но мы сейчас начинаем думать о бренде Башкортостана. Наверно, когда он будет, когда приедут в гости, меня уже на этом свете не будет. Мне бы хотелось, увидеть это при жизни, - вместо напутствия сказал будущим авторам туристического бренда Николай Кочнев.