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В Башкирии возбудили дело из-за смерти егеря на охоте

19 января 2018, 12:52
Идет расследование уголовного дела.

48-летний житель Архангельского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Следствие считает, что 11 января текущего года два жителя Архангельского района пошли на охоту, где 48-летний мужчина не менее одного раза выстрелил по неясно видимой цели, считая, что это животное. В действительности он подстрелил 48-летнего охотника. Потерпевший скончался от повреждений внутренних органов. Оба участника происшествия работают егерями на разных участках Архангельского района.

Сейчас допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти пострадавшего.

Это не первый случай гибели человека на охоте в последние месяцы. Напомним, два месяца назад на охоте в Мечетлинском районе местный прокурор выстрелил в федерального судью, от полученного ранения последний скончался в больнице.

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