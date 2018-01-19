В Башкирии возбудили дело из-за смерти егеря на охоте

Следствие считает, что 11 января текущего года два жителя Архангельского района пошли на охоту, где 48-летний мужчина не менее одного раза выстрелил по неясно видимой цели, считая, что это животное. В действительности он подстрелил 48-летнего охотника. Потерпевший скончался от повреждений внутренних органов. Оба участника происшествия работают егерями на разных участках Архангельского района.