В Башкирии на охоте погиб федеральный судья

По предварительной информации судья был застрелен прокурором.

Как сообщает источник, компания из представителей силовых и надзорных органов, в которой также отдыхал судья Кининского присутствия Белокатайского межрайонного суда отправилась 16 ноября на охоту в частное охотничье хозяйство на территории Малоустьикинского сельсовета.

По предварительным данным, судья Шакиров выехал в зону ведения огня на транспортном средстве, в результате чего после выстрела прокурора Динара Шакирова (однофамилец) получил тяжелое ранение в шею, от которого скончался в Большеустьикинской ЦРБ от потери крови.