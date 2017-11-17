В Башкирии на охоте погиб федеральный судья

В Мечетлинском районе Башкирии от выстрела погиб федеральный судья Белокатайского межрайонного суда.
Как сообщает источник, компания из представителей силовых и надзорных органов, в которой также отдыхал судья Кининского присутствия Белокатайского межрайонного суда отправилась 16 ноября на охоту в частное охотничье хозяйство на территории Малоустьикинского сельсовета.
По предварительным данным, судья Шакиров выехал в зону ведения огня на транспортном средстве, в результате чего после выстрела прокурора Динара Шакирова (однофамилец) получил тяжелое ранение в шею, от которого скончался в Большеустьикинской ЦРБ от потери крови.
В пресс-службе Верховного суда Башкирии информацию о гибели судьи подтвердили.
Следственные органы проводят проверку.