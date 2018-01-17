В Башкирии егерь застрелил своего коллегу в лесу

Инцидент произошёл в Архангельском районе.

Как стало известно Медиакорсети, в Архангельском районе Башкирии егерь застрелил своего коллегу из охотничьего карабина. Инцидент произошёл 11 января, во время охоты.

- Егерь из Архангельского случайно выстрелил в своего коллегу из деревни Успенка, - рассказал источник, - погибший сам стал на линию огня, хотя ранее они обговаривали, что он будет находиться в другом месте.

Известно, что у стрелявшего было разрешение на оружие, у него изъят карабин марки Тигр-1 и 13 патронов к нему.

В следственном комитете гибель егеря подтвердили, заявив, что сейчас проводится доследственная проверка.