В Башкирии убили судью на охоте: подробности

Мужчина скончался от огнестрельного ранения.

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели федерального судьи Белокатайского межрайонного суда, сообщили в следкоме. 41-летний Азат Шакиров скончался вчера от огнестрельного ранения в больнице Мечетлинского района.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Вчера трое местных жителей, в том числе судья Азат Шакиров, прокурор Мечетлинского района Динар Шакиров и сотрудник местного Росприроднадзора А. Фахретдинов вчера вечером выехали на охоту в лес в Мечетлинском районе, стало известно редакции.

Как сообщил источник Медиакорсети, в лесной полосе они увидели сибирских косуль. Динар Шакиров вышел из автомобиля с ружьем, а двум другим мужчинам сказал объехать мелколесье и ждать, пока он не выгонит на них косуль.

Через некоторое время Фахретдинов услышал хлопок и увидел на теле судьи огнестрельную рану. Пуля прошла через заднее боковое стекло и попала в плечо Азату Шакирову. От полученных ран судья скончался около половины седьмого вечера в больнице.