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В Башкирии прокуратура через суд защитила права жителей села на воду

18 января 2018, 15:09
Прокуратура Нефтекамска добилась судебного решения о строительстве водопровода в селе Ташкиново.

В селе Ташкиново более десяти лет около 200 человек, проживающих в северо-западной части села, не могут пользоваться услугами централизованного водоснабжения. Воду они привозят из соседних районов или заказывают её в бутылях. Село входит в городской округ Нефтекамска.

- Граждане неоднократно обращались в мэрию с жалобами, но чиновники не приняли должных мер к устранению нарушений, ссылаясь на отсутствие финансирования на строительство свыше 2,5 км водопроводных сетей, - сообщили в прокуратуре Башкирии. - В связи с этим жильцы сообщили о нарушении своих прав в прокуратуру.

Городская администрация должна была обеспечить водоснабжение населенного пункта - в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пояснили в прокуратуре. Поэтому прокурор в судебном порядке потребовал от городской администрации исполнить свои обязанности.

- Суд удовлетворил исковое заявление и обязал чиновников в течение полутора лет обеспечить население водой надлежащего качества, отвечающей санитарным требованиям, - отметили в прокуратуре. - Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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