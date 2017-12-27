Прокуратура оштрафовала трех сотрудников минобраза Башкирии за равнодушие
Сегодня, 27 декабря, стало известно, что прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе сотрудников Министерства образования республики, допущенные при рассмотрении обращений.
Как следует из материалов проверки, сотрудники минобраза систематически превышали 30-дневный срок рассмотрения поступающих к ним жалоб и вовсе не стремились перенаправить их в другие инстанции. К примеру, так случилось с жалобой родителя на поборы в детском саду, ему представители минобраза соизволили ответить на две недели позже установленного законом срока.
А обращение воспитательницы детского сада о том, что руководство нарушает ее трудовые права сотрудники министерства не стали передавать в Госинспекцию по труду, как это положено делать, а предложили автору жалобы обратиться к своему же руководству, на которое она, собственно и пожаловалась.
По итогам проверки специалисты прокуратуры республики пришли к выводу, что в Министерстве образования РБ сложилась практика разрешения заявлений вне пределов полномочий. Они даже не вникали особо в суть поступавших к ним обращений и просто отсылали их в муниципалитеты и потом перенаправления заявителям копии полученных ответов.
В результате по решению прокуратуры три сотрудника министерства за такое отношение к своей работе и обращениям граждан оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый. А по результатам рассмотрения представления прокуратуры об устранении допущенных нарушений они также привлечены и к дисциплинарной ответственности в рамках своего ведомства.