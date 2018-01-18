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В Башкирии 76-летний пенсионер скончался под колесами "Daewoo Nexia"

18 января 2018, 12:06
Водитель за светом фар встречного грузовика не заметил переходившего дорогу пешехода.

17 января около 20:00 на третьем километре в обход села Федоровка 40-летний водитель за рулем «Daewoo Nexia» сбил 76-летнего пенсионера, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным пожилой мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в темное время суток в одежде без светоотражающих элементов. Он скончался в больнице через некоторое время после случившегося.

Автомобиль после того, как сбил пешехода, съехал с дороги. Сейчас идет разбирательство, в ходе которого установят все подробности происшествия.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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