В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода, не заметив его в темноте

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в темное время без светоотражающих элементов на одежде.

30 ноября в Аургазинском районе на 89 километре автодороги Уфа-Оренбург около 18:00 пешехда сбили насмерть. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

28-летний водитель «ВАЗ-2115» рассказал, что в темное время суток на неосвещенном участке дороги он заметил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.