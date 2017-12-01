В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода, не заметив его в темноте

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Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в темное время без светоотражающих элементов на одежде.
30 ноября в Аургазинском районе на 89 километре автодороги Уфа-Оренбург около 18:00 пешехда сбили насмерть. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
28-летний водитель «ВАЗ-2115» рассказал, что в темное время суток на неосвещенном участке дороги он заметил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было. 26-летний пешеход скончался на месте аварии от полученных травм.
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