В Башкирии ночью «девятка» улетела в кювет с трассы, есть пострадавшие
Сегодня, 15:30ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ
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В больницу доставлены два человека с различными травмами
Сегодня, 1 января, серьезное ДТП произошло на трассе в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД республики.
По данным ГИБДД, авария произошла на 39 39 км автодороги Салават-Дмитриевка-Петропавловка. По предварительным данным, за рулем автомобиля ВАЗ-2109находился 22-летний житель Федоровского района, который предположительно не справился с управлением и на большой скорости вылетел с трассы в кювет.
В итоге автомобиль опрокинулся. Водитель сильно не пострадал, но его пассажиры получили различные травмы. 56-летний мужчина и 32-летняя женщина обратились за медицинской помощью. Уточняется информация о том, был ли водитель нетрезв.
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