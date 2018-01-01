В Башкирии ночью «девятка» улетела в кювет с трассы, есть пострадавшие

В больницу доставлены два человека с различными травмами

Сегодня, 1 января, серьезное ДТП произошло на трассе в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД республики.

По данным ГИБДД, авария произошла на 39 39 км автодороги Салават-Дмитриевка-Петропавловка. По предварительным данным, за рулем автомобиля ВАЗ-2109находился 22-летний житель Федоровского района, который предположительно не справился с управлением и на большой скорости вылетел с трассы в кювет.