Тройное ДТП на трассе в Башкирии – есть пострадавшие

14 января после полудня в Кушнаренковском районе на 1260 километре дороги Москва-Уфа столкнулись три автомобиля, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Очевидцы сообщили, что на встречку вынесло «Kia Cerato», которая ехала в сторону Уфы под управлением 28-летнего жителя Дюртюлинского района. Дальше автомобиль столкнулся с грузовым «Volvo», за рулем которого был водитель из Челябинска и с легковушкой «Renault Megane», которым управлял 31-летний житель Чишминского района.