Рустэм Хамитов обсудил с директорами предприятий минусы в инвестициях

- Инвестиционные программы мы посмотрели, - поделился глава Башкирии Рустэм Хамитов. - К сожалению, по многим предприятиям в 2017 году существенный спад. Нас эта ситуация устраивать не может. Есть ощущение, что по результатам инвестиционной деятельности в 2017 году у нас будет минус – от 5 до 10 процентов, цифр пока ещё нет. Три квартала шли совсем плохо. Собственно говоря, мы должны разобраться, в чём причины, почему нет той работы, которую мы от вас ждали.