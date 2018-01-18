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Рустэм Хамитов обсудил с директорами предприятий минусы в инвестициях

18 января 2018, 23:49
Глава Башкирии встретился с руководителями крупных предприятий республики.

Встреча прошла сегодня, 18 января, в уфимском Конгресс-холле, сообщает пресс-служба главы Башкортостана. На встрече обсуждались вопросы инвестиционной активности крупных предприятий, перспективы реализации масштабных инвестпроектов.

- Инвестиционные программы мы посмотрели, - поделился глава Башкирии Рустэм Хамитов. - К сожалению, по многим предприятиям в 2017 году существенный спад. Нас эта ситуация устраивать не может. Есть ощущение, что по результатам инвестиционной деятельности в 2017 году у нас будет минус – от 5 до 10 процентов, цифр пока ещё нет. Три квартала шли совсем плохо. Собственно говоря, мы должны разобраться, в чём причины, почему нет той работы, которую мы от вас ждали.

Глава региона отметил, что в зале присутствует в основном менеджмент крупных предприятий, собственников нет.

- При необходимости мы проведём такой же разговор с собственниками, акционерами, - отметил он. - Выправим ситуацию, нам отступать нельзя. Вы знаете, без инвестиций нет развития, движения вперёд, перспективы.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что по основным макроэкономическим показателям, кроме инвестиционной деятельности, Башкирия находится в «плюсах». То есть наблюдается рост индекса промышленного производства, налогов, развития сельского хозяйства и других показателей. Но 2018 год будет «непростым во всех смыслах», считает глава региона.

- Как всегда мы будем испытывать серьёзное давление из-за санкционной деятельности ряда стран по отношению к России, - пояснил он. - Будем иметь проблемы в том числе с трансфером новых технологий, их переносом и получением из-за рубежа. Всё это, конечно же, как раз подталкивает нас к тому, чтобы развивать собственные производства, заниматься инвестициями и прочее.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал помочь «всем, чем сможем», в том числе участием в субсидировании, в подготовке инфраструктуры, переговорами с банками.

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