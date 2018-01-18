Как изменилась жизнь бомжа без ноги, замерзавшего в брошенной машине в Уфе

Об Андрее Соколове Медиакорсеть написала в декабре прошлого года. Мужчина стал жертвой жизненных обстоятельств: после того, как он в аварии лишился ноги, от него отказалась жена. Он превратился в бомжа и целыми днями сидел у одного из супермаркетов в Шакше. Публикация вызвала широкий общественный резонанс: история Андрея тронула сердца очень многих людей. В первые дни после публикации в самый отдаленный микрорайон города приехало очень много людей. Все они привозили несчастному мужчине деньги, продукты, одежду. Очень многие люди обращались в редакцию, предлагая временное жилье для Андрея. Соцслужбы начали работу по восстановлению документов, прокуратура начала проверку соблюдения прав инвалида.