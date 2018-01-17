В Уфе у жителей "выманивают" подписи за Собчак, обещая встречу с ней

- Я сегодня поставил свою подпись за Собчак, но не потому, что я ее поддерживаю, а потому, что хочу попасть на встречу с ней, - говорит уфимский журналист Николай Бажин. - Но я считаю это является своего рода политическим вымогательством: то есть я не могу как журналист посетить ее встречу, если я не поставил подпись. Я уточнял этот момент у модератора группы, и он сказал, что подпись и в этом случае необходима. В случае чего я готов предоставить переписку.