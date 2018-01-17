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В мэрии Уфы прокомментировали исчезновение детсада из проекта ЖК "Парковый"

17 января 2018, 11:17
В администрации города прокомментировали видеообращение дольщиков ЖК "Парковый". В ответ на возмущение людей на то, что застройщик - компания "СУ-10" вместо детсада строит очередную "свечку", чиновники заявили, что он даже не планировался.

- Сведения о планах по возведению здания, предназначенного для размещения детского сада, застройщик ЖК «Парковый» в администрацию Уфы не представлял, - говорится в ответе мэрии на запрос Медиакорсети. - Соответственно, план строительства такого объекта муниципалитетом не согласовывался и разрешение на его строительство не выдавалось. Застройщик сам определял количественный и качественный состав зданий и сооружений на данной территории. По виду использования этот земельный участок предназначен для проектирования и строительства многоэтажных домов. Нарушений условий договора аренды в части использования арендатором земельного участка не по целевому назначению или не по установленному виду разрешенного использования не выявлены.

Напомним, в видеообращении дольщики говорят о том, что когда они покупали квартиры в строящихся домах, застройщик обещал им, что в квартале будет детский сад. Однако затем на этом месте началось строительство многоэтажного дома.

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#Новости#Обманутые дольщики#Наталья Кузнецова#Город
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