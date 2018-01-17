В мэрии Уфы прокомментировали исчезновение детсада из проекта ЖК "Парковый"

- Сведения о планах по возведению здания, предназначенного для размещения детского сада, застройщик ЖК «Парковый» в администрацию Уфы не представлял, - говорится в ответе мэрии на запрос Медиакорсети. - Соответственно, план строительства такого объекта муниципалитетом не согласовывался и разрешение на его строительство не выдавалось. Застройщик сам определял количественный и качественный состав зданий и сооружений на данной территории. По виду использования этот земельный участок предназначен для проектирования и строительства многоэтажных домов. Нарушений условий договора аренды в части использования арендатором земельного участка не по целевому назначению или не по установленному виду разрешенного использования не выявлены.