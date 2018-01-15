Дольщики ЖК "Парковый" записали видеообращение к властям Уфы и Башкирии

Дольщики ЖК "Парковый" в Уфе, строительство которого ведется на ул. Зорге, записали видеообращение к властям города и республики. Они возмущены тем, что на месте, где планировалось построить детсад, появится очередная "свечка".

Видеообращение дольщики разместили на своем канале в Youtube. Из него следует, что 10 лет назад застройщик - компания "СУ-10" - получил разрешение на строительство на ул. Зорге жилых домов, а также детского сада на 60 мест, которого, как выяснили дольщики позже, на самом деле не будет. Здесь будет построена очередная многоэтажка.

- Детского сада не будет, - говорит автор обращения на видео. - Сначала дали разрешение на жилой дом. Люди собрались, возмущались, решение отменили. Не успели отменить первое решение - появилось второе решение.

На месте, где планировался детский сад, будет построен новый жилой дом в 25 этажей. Дольщики возмущены точечной застройкой.

- Власть, услышьте нас! - говорит автор видео. - Невозможно жить в домах, между которыми есть только проезд для скорой помощи и пожарной машины.

В конце видео юрист, представляющий интересы дольщиков в судах, заявляет о том, что граждане готовы отстаивать свои интересы в судах вышестоящих инстанций.