В Башкирии суд дважды оправдал обвиняемого в убийстве, а прокуратура против

- Это дело можно назвать уникальным по количеству нелепых и неубедительных доказательств, - пояснили Медиакорсети адвокат Гареева Рузиль Ахмадишин. - Основанием для задержания Гареева послужили показания одного из свидетелей, который в ночное время с расстояния в 136 метров (это почти полтора футбольных поля!) якобы видел его входящим в дом погибшего мужчины. Мы располагаем справкой из Башгидромета о том, что в тот вечер была облачная погода, о освещенность луной составляла всего 16% из 100 возможных. Данные показания появились в деле спустя семь месяцев после самого происшествия. Интересная ситуация сложилась также и с заявлением о краже, которое потерпевший написал спустя два года, после встречи со следователем в качестве свидетеля по делу о двойном убийстве и поджоге.